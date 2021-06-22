"Предостережение" оккупанты начали выдавать ко Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня.
Важно ПАСЕ возьмется за нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыма
В "предостережении", которое подписал заместитель начальника "полиции МВД России по Красногвардейскому району", говорится, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга".
Участникам акции запрещается:
- скрывать свое лицо,
- иметь при себе оружие,
- нарушать общественный порядок,
- осуществлять экстремистскую деятельность.
Оккупанты заявили, что могут применить к участникам акции ряд статей, среди которых:
- статья 20.2 о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга;
- статья 20.2.2 об организации публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия;
- статья 20.3 о пропаганде нацистской атрибутики или символики;
- статья 212 о массовых беспорядках.
По информации крымскотатарских активистов, подобные "предостережения" от "прокуратуры" стали получать жители Крыма в различных районах полуострова.