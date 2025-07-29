Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы и "Крым. Реалии".

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Штраф за песню Сердючки в оккупированном Крыму: что известно?

Происшествие произошло 26 июля в ночном клубе "Атмосфера", что в селе Песчаное Бахчисарайского района. В тот вечер диджей включил песню Верки Сердючки "Гуляночка", в которой есть слова "Ще не вмерла Украина".

Сначала об этом написал телеграмм-канал "Крымский СМЕРШ". Он помогает российским силовикам преследовать в оккупированном Крыму людей с проукраинской и антивоенной позициями. По версии паблика, неизвестная "девушка с черными волосами" заказала в этом клубе песню.

Интересно, что уже после того, как на это отреагировали силовики, телеграм-канал опроверг наличие "загадочной девушки". Новая версия – "Гуляночку" якобы "никто не заказывал". Мол, эта песня "была в плейлисте" клуба.

Позже так называемый "Бахчисарайский районный суд", созданный оккупантами, заявил, что директору заведения назначено 300 тысяч рублей штрафа. Это чуть больше, чем 150 тысяч гривен. Постановление пока не вступило в силу.

С диджеем еще планируют "разбираться". СМИ пишут, что его задержали российские силовики.

Высказывание "Ще не вмерла Украина", по мнению так называемого оккупационного "суда", "направлено на дискредитацию вооруженных сил России" во время проведения еС-Ве-О, на самом деле полномасштабной войны против Украины. Поэтому диджей и директор кафе "совершили административное правонарушение".