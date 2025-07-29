Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали та "Крим. Реалії".

Дивіться також В Алушті дівчата танцювали під Сєрдючку: їх змусили просити пробачення піснею про Путіна

Штраф за пісню Сердючки в окупованому Криму: що відомо?

Подія сталася 26 липня в нічному клубі "Атмосфера", що в селі Піщане Бахчисарайського району. Того вечора діджей ввімкнув пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка", в якій є слова "Ще не вмерла Україна".

Спочатку про це написав телеграм-канал "Кримський СМЕРШ". Він допомагає російським силовикам переслідувати в окупованому Криму людей з проукраїнською й антивоєнною позиціями. За версією пабліка, невідома "дівчина з чорним волоссям" замовила в цьому клубі пісню.

Цікаво, що вже після того, як на це відреагували силовики, телеграм-канал спростував наявність "загадкової дівчини". Нова версія – "Гуляночку" нібито "ніхто не замовляв". Мовляв, ця пісня "була в плейлисті" клубу.

Пізніше так званий "Бахчисарайський районний суд", створений окупантами, заявив, що директору закладу призначено 300 тисяч рублів штрафу. Це трохи більше, ніж 150 тисяч гривень. Постанова поки не набрала чинності.

З діджеєм ще планують "розбиратися". ЗМІ пишуть, що його затримали російські силовики.

Вислів "Ще не вмерла Україна", на думку так званого окупаційного "суду", "спрямований на дискредитацію збройних сил Росії" під час проведення еС-Ве-О, насправді повномасштабної війни проти України. Тож діджей і директор кафе "вчинили адміністративне правопорушення".