Окрім вибачення, дівчат змусили співати "патріотичну пісню" про Владіміра Путіна. Їм пощастило, адже за "антиросійську позицію" окупанти можуть навіть закатувати.
Дивіться також Танцювала з Путіним на своєму весіллі: ексголова МЗС Австрії поселилась у селі під Рязанню
Дівчат змусили співати "Владімір Путін – молодєц"
Троє аніматорок з Алушти веселилися під пісню "Гуляночка". Окупантам не сподобався вибір треку, адже з колонок лунало "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так". Двоє з дівчат приїхали до Криму з Росії, а одна мешкала прямо там, в Алушті.
Суд оштрафував дівчат за "дискредитацію армії Росії". Він заявив, що причиною є "танці під пісню з неприпустимим змістом". Кожна з них повинна заплатити по 15 тисяч рублів. Окрім штрафу, дівчат змусили просити вибачення прямо на камеру.
Навіть вибачення було замало. Дівчата на відео мусили заспівати російську "патріотичну пісню" – про Путіна. На відео помітно, що дівчата зовсім не знають текст пісні "Владімір Путін – молодєц". Вони постійно дивилися донизу – схоже, щоб прочитати, як далі співати "хорошу" пісню.
Дівчат змусили перепрошувати та співати про Путіна: дивіться відео
Українські пісні не дають жити окупантам
- У травні 2023 році цю ж пісню Вєрки Сердючки співали в Краснодарі. Співробітники закладу почали виправдовуватися, що пісня потрапила в плейлист випадково. Проте за справу вже взялося МВС Росії.
- Після звільнення Херсона, у Ялті місцеві жителі співали "Ой, смереко". За декілька місяців до цього також у Ялті вуличний музикант зірвав оплески після виконання цієї ж пісні.
- У 2022 році у караоке-барі у Криму місцеві жителі ввімкнули патріотичну пісню "Дике поле" українського репера YARMAK. Відвідувачам сподобався вибір треку і вони підтанцьовували під пісню.