Окрім вибачення, дівчат змусили співати "патріотичну пісню" про Владіміра Путіна. Їм пощастило, адже за "антиросійську позицію" окупанти можуть навіть закатувати.

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Дівчат змусили співати "Владімір Путін – молодєц"

Троє аніматорок з Алушти веселилися під пісню "Гуляночка". Окупантам не сподобався вибір треку, адже з колонок лунало "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так". Двоє з дівчат приїхали до Криму з Росії, а одна мешкала прямо там, в Алушті.

Суд оштрафував дівчат за "дискредитацію армії Росії". Він заявив, що причиною є "танці під пісню з неприпустимим змістом". Кожна з них повинна заплатити по 15 тисяч рублів. Окрім штрафу, дівчат змусили просити вибачення прямо на камеру.

Навіть вибачення було замало. Дівчата на відео мусили заспівати російську "патріотичну пісню" – про Путіна. На відео помітно, що дівчата зовсім не знають текст пісні "Владімір Путін – молодєц". Вони постійно дивилися донизу – схоже, щоб прочитати, як далі співати "хорошу" пісню.

Дівчат змусили перепрошувати та співати про Путіна: дивіться відео

Українські пісні не дають жити окупантам