Про це 24 Каналу сказав опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він повідомив, що автора відомого у Росії стріт-арту з антивоєнним меседжем Івана Кудряшова закололи ліками до неадекватного стану і зараз тримають "на в'язці". Це сталося після оголошеного ним 40-денного голодування на знак протесту проти сфабрикованого вироку суду.

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В'язка – це одне з найстрашніших катувань, коли використовуються методи каральної психотерапії. Людину прив'язують до ліжка таким чином, щоб вона не могла поворухнутись і психотропними препаратами доводять до стану, в якому вона перестає усвідомлювати, що з нею відбувається,

– пояснив журналіст.

При цьому людина переживає сильні страждання, але навіть не може про це сказати.

Шість років за антивоєнний стріт-арт

Максим Харченко, адвокат засудженого на шість років колонії Івана Кудряшова, з'явився до лікарні і попросив розв'язати художника. У відповідь почув, що якщо його розв'яжуть, він поводитиме себе агресивно, і їм доведеться застосувати проти нього фізичну силу.

"Ця людина зробила дійсно класні банери, які розвісила на автобусних зупинках у місті Твер. Це були дуже красиві стріт-арти із написом "х*й війні". І все – позбавлення волі та катування", – мовив Олевський.

За ніч перетворили тіло українця на суцільну гематому

Герой іншої історії – українець Сергій Окрушко, якого сім днів тому заарештували, звинувативши у диверсії на нафтопереробному заводі у Самарі. Його справою займається слідче управління ФСБ.

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"До Окрушка приїхав адвокат, який підписав з ним договір про захист. Але наступного дня, коли він завітав до підзахисного, той відмовився від послуг і сказав, що його влаштовує державний адвокат за призначенням. Тобто людина, яка очевидно співпрацюватиме зі спецслужбами", – каже редактор видання "The Insider".

Правозахисник при цьому побачив, що уся права частина тіла українця – суцільна гематома. Лише за добу, дізнавшись, що Окрушко підписав договір із неупередженим адвокатом, слідчі ФСБ зробили щось таке, що його тіло перетворилось на синець, а він сам відмовився від захисту, розуміючи, що його справу сфабрикують і продовжуватимуть катувати у колонії.

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