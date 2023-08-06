Об этом 24 Каналу сказал оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он сообщил, что автора известного в России стрит-арта с антивоенным месседжем Ивана Кудряшова закололи лекарствами до невменяемого состояния и сейчас держат "на вязке". Это произошло после объявленной им 40-дневной голодовки в знак протеста против сфабрикованного приговора суда.

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Вязка – это одна из самых страшных пыток, когда используются методы карательной психотерапии. Человека привязывают к постели таким образом, чтобы он не мог пошевелиться и психотропными препаратами доводят до состояния, в котором он перестает осознавать, что с ним происходит,

– объяснил журналист.

При этом человек испытывает сильные страдания, но даже не может об этом сказать.

Шесть лет за антивоенный стрит-арт

Максим Харченко, адвокат осужденного на шесть лет колонии Ивана Кудряшова, явился в больницу и попросил развязать художника. В ответ услышал, что если его развяжут, он будет вести себя агрессивно, и им придется применить к нему физическую силу.

"Этот человек сделал действительно классные баннеры, которые развесили на автобусных остановках в городе Тверь. Это были очень красивые стрит-арты с надписью "х*й войне". И все – лишение свободы и пытки", – сказал Олевский.

За ночь превратили тело украинца в сплошную гематому

Герой другой истории – украинец Сергей Окрушко, которого семь дней назад арестовали, обвинив в диверсии на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Его делом занимается следственное управление ФСБ.

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"К Окрушко приехал адвокат, подписавший с ним договор о защите. Но на следующий день, когда он посетил подзащитного, тот отказался от услуг и сказал, что его устраивает государственный адвокат по назначению. То есть человек, который будет очевидно сотрудничать со спецслужбами", – говорит редактор издания "The Insider".

Правозащитник при этом увидел, что вся правая часть тела украинца – сплошная гематома. Только за сутки, узнав, что Окрушко подписал договор с беспристрастным адвокатом, следователи ФСБ сделали что-то такое, что его тело превратилось в синяк, а он сам отказался от защиты, понимая, что его дело сфабрикуют и будут продолжать пытки в колонии.

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