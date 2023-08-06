Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він схиляється до думки, що вибух на заводі був спричинений діями тих, хто не згоден з політикою російської влади.

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Хто може стояти за вибухами

Цей та подібні заводи є стаціонарними цілями, точне розташування яких нам відоме.

"Не виключаю, що до вибуху можуть бути причетні українські спецслужби, які або використовуючи своїх агентів, або завербувавши когось із місцевих, спробували знищити виробничі потужності Росії", – припустив Світан.

Знищувати російські підприємства за допомогою диверсій – це дуже грамотний підхід, адже Україна не має ракет, які б могли туди долетіти. Водночас краще знищити ракету під час виробництва, аніж ловити її в небі.

Роман Світан про вибух на Воткінському заводі: дивіться відео

Втім, Світан також наголошує, що до вибуху можуть бути причетні партизанські загони. За його словами, на сьогодні вже сформовані повстанські війська Татарстану, Ічкерії, Якутії та Удмуртії. Для здійснення подібних диверсій вони можуть оперувати своїми підручними засобами або ж отримувати їх від України.

Що відомо про вибух на Воткінському заводі