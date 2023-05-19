Про це розповіли в низці російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що Андрій Данилко жорстко засуджує путінське вторгнення в Україну.

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У Краснодарі співали пісню Сердючки

У Краснодарі заспівали пісню Вєрки Сердючки "Ще не вмерла Україна" в місцевому караоке-клубі. Тепер МВС перевіряє відео, що потрапило в соцмережі

Інцидент трапився у караоке-клубі "Ля Мажор". Відвідувачі завзято співали "Ще не вмерла Україна" і щосили витанцьовували. Співробітники закладу повідомили, що не розуміють, як пісня могла опинитися в трек-листі.

У Краснодарі пролунала пісня Сердючки

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У кримському караоке-барі також вмикали патріотичну пісню

Влітку в мережі з'явилося подібне відео з тимчасово окупованого Криму. На ньому можна побачити, як у караоке-барі "Краб" у місті Щолкіне, яке розташоване поблизу мису Казантип, увімкнули патріотичну українську пісню.

Вибір працівників закладу впав на композицію "Дике поле" українського репера YARMAK. Вона присвячена нашим захисникам, які боронять державу від окупантів. Пісню супроводжував патріотичний відеоряд, який транслювали на великому екрані.

Багатьом відвідувачам все сподобалося. Вони навіть підспівували та пританцьовували. Наприкінці пісні до працівників закладу підійшов огрядний чоловік із пивом у пластиковій склянці. Найімовірніше, він попросив змінити репертуар, адже після цього один з хлопців побіг до ноутбука.