Варто відзначити, що в пісні є слова: "...Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так", інформує 24 канал. А сам Андрій Данилко з образом Сердючки не виступає в Росії та активно підтримує свою державу.

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Як у Росії витанцьовували під "ще не вмерла Україна..."

На опублікованому в телеграм-каналах відео помітно, як росіяни на одній з площ Москви святкували новий рік. Там були традиційні для Росії ще з часів більшовиків Дід Мороз та Снігуронька.

На кадрах ці всі персонажі разом із дорослими росіянами та дітьми радісно танцювали під пісню українського персонажа Вєрки Сердючки.

Цікаво, що слова про Україну ворогів зовсім не бентежили.

Росіяни танцювали під слова "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так": дивіться відео

"Дивно", чому мешканці Москви не дослуховуються до порад свого диктатора та не танцюють під Алєга Газманова чи SHAMANа, які є ярими прихильниками російської пропаганди та Владіміра Путіна.

Зокрема, SHAMAN виступав на російському пропагандистському "Пєрвому каналі" відразу після звернення самого Путіна. Співав посіпака диктатора про те, що він росіянин.

Важливо! У Вєрки Сердючки є ще багато цікавих пісень. Зокрема, пісню "Dancing Lasha Tumbai", з якою вона на Євробаченні отримала друге місце, тепер виконує зі словами "Раша гудбай!". Також в Сердючки є монолог зі словами "Геть з України, мос**аль некрасивий! Геть!". У 2022 році він набув ще більшої популярності.

Хвора пропаганда Кремля