Следует отметить, что в песне есть слова: "...Еще не умерла Украина, если мы гуляем так", информирует 24 канал. Сам же Андрей Данилко с образом Сердючки не выступает в России и активно поддерживает свое государство.

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Как в России танцевали под "еще не умерла Украина..."

На опубликованном в телеграмм-каналах видео заметно, как россияне на одной из площадей Москвы праздновали новый год. Там были традиционные для России еще со времен большевиков Дед Мороз и Снегурочка.

На кадрах все эти персонажи вместе со взрослыми россиянами и детьми радостно танцевали под песню украинского персонажа Верки Сердючки.

Интересно, что слова об Украине врагов совсем не смущали.

Россияне танцевали под слова "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так": смотрите видео

"Удивительно", почему жители Москвы не прислушиваются к советам своего диктатора и не танцуют под Олега Газманова или SHAMANа, ярых сторонников российской пропаганды и Владимира Путина.

В частности, SHAMAN выступал на российском пропагандистском "Первом канале" сразу после обращения самого Путина. Пел прихвостень диктатора о том, что он россиянин.

Важно! У Верки Сердючки есть еще много интересных песен. В частности, песню "Dancing Lasha Tumbai", с которой она на Евровидении получила второе место, теперь исполняет со словами "Раша гудбай!". Также у Сердючки есть монолог со словами "Прочь из Украины, мос**аль некрасивый! Прочь!". В 2022 году он приобрел еще большую популярность.

Больная пропаганда Кремля