В оккупированном Крыму скончался Сергей Шахов, глава подконтрольного России МЧС. Он болел коронавирусом COVID-19, недуг вызвал осложнение.

О смерти чиновника-коллаборанта ведомство оккупантов сообщило в понедельник, 4 августа, об этом пишет Интерфакс.

Читайте также Россияне хотят испытать комбинацию двух вакцин против COVID-19 в Украине

"Буквально 30 минут назад поступила такая информация... Он умер в госпитале для больных коронавирусом", – сообщили в пресс-службе.

Что известно о Шахове? Ему было 65 лет. Он родился в городе Нова-Горловка Донецкой области. В 2011 – 2013 годах работал на должности главы крымского управления МЧС. А с 2013 по 2014 возглавлял Главное управление ГСЧС в Крыму.

Коронавирус в оккупированном Крыму

По состоянию на 4 января в Крыму подтвердили 26 000 случаев COVID-19, более 500 человек умерли от осложнений.

В то же время в Севастополе количество больных уже достигло 7 тысяч, 200 пациентов не смогли побороть недуг.

По информации ряда правозащитников, оккупанты значительно занижают реальную статистику по COVID-19 на полуострове.

С 20 декабря развлекательным заведениям в Крыму запретили работать после 22:00. Кроме этого, не позволяют проводить корпоративы.

Обратите внимание! За ситуацией с коронавирусом COVID-19 в Крыму, согласно нормам международного права, ответственное государство-оккупант – Россия.