В окупованому Криму помер Сергій Шахов, голова підконтрольного Росії МНС. Він хворів на коронавірус COVID-19, недуга викликала ускладення.

Про смерть чиновника-колаборанта відомство окупантів повідомило у понеділок, 4 серпня, про це пише Интерфакс.

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"Буквально 30 хвилин тому надійшла така інформація… Він помер у госпіталі для хворих на коронавірус", – повідомили у пресслужбі.

Що відомо про Шахова? Йому було 65 років. Він народився у місті Нова-Горлівка, що на Донеччині. У 2011 – 2013 роках працював на посаді глави кримського управління МНС. А з 2013 по 2014 – очолював Головне управління ДСНС в Криму.

Коронавірус в окупованому Криму

Станом на 4 січня у Криму підтвердили 26 000 випадків COVID-19, понад 500 людей померли від ускладнень.

Водночас у Севастополі кількість хворих вже сягнула 7 тисяч, 200 пацієнтів не змогли побороти недугу.

За інформацію низки правозахисників, окупанти значно занижують реальну статистику щодо COVID-19 на півострові.

щодо COVID-19 на півострові. З 20 грудня розважальним закладам у Криму заборонили працювати після 22:00. Крім цього, не дозволяють проводити корпоративи.

Зверніть увагу! За ситуацією з коронавірусом COVID-19 у Криму, згідно з нормами міжнародного права, відповідальна держава-окупант – Росія.