В Крыму переполнены кладбища, умерших хоронят в руслах рек
В оккупированном Крыму не хватает кладбищ – они переполнены. В Ялте и Алуште умерших стали хоронить в руслах рек. После сильных дождей вода выходит из берегов и затапливает могилы. Местные боятся отравления водой.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в программе:
Почему для Крыма нужна новая площадка для переговоров.
Какие субсидии от России получат крымчане из-за карантина.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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