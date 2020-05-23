В Крыму переполнены кладбища, умерших хоронят в руслах рек

В оккупированном Крыму не хватает кладбищ – они переполнены. В Ялте и Алуште умерших стали хоронить в руслах рек. После сильных дождей вода выходит из берегов и затапливает могилы. Местные боятся отравления водой.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в программе: Почему для Крыма нужна новая площадка для переговоров. Какие субсидии от России получат крымчане из-за карантина. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.