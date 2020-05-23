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В Крыму переполнены кладбища, умерших хоронят в руслах рек

Крым.Реалии - Читати новину українською

В оккупированном Крыму не хватает кладбищ – они переполнены. В Ялте и Алуште умерших стали хоронить в руслах рек. После сильных дождей вода выходит из берегов и затапливает могилы. Местные боятся отравления водой.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в программе:

Почему для Крыма нужна новая площадка для переговоров.

Какие субсидии от России получат крымчане из-за карантина.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Автор: Дмитрий Евчин
Теги: Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма Крым.Реалии
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