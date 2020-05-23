У Криму переповнені кладовища, померлих ховають в руслах річок
В окупованому Криму не вистачає кладовищ – вони переповнені. В Ялті та Алушті померлих почали ховати у руслах річок. Після сильних дощів вода виходить з берегів та підтоплює могили. Місцеві бояться отруєння водою.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у програмі:
Чому для Криму потрібен новий майданчик для переговорів.
Які субсидії від Росії отримають кримчани через карантин.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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