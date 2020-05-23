Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

У Криму переповнені кладовища, померлих ховають в руслах річок

Крим.Реалії - Читать новость на русском

В окупованому Криму не вистачає кладовищ – вони переповнені. В Ялті та Алушті померлих почали ховати у руслах річок. Після сильних дощів вода виходить з берегів та підтоплює могили. Місцеві бояться отруєння водою.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у програмі:

Чому для Криму потрібен новий майданчик для переговорів.

Які субсидії від Росії отримають кримчани через карантин.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин. 

Автор: Дмитро Євчин
Теги: Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Крим.Реалії
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Лист з Луганська: готуємо госпіталі під поранених і навіть втекти кудись не можемо
сьогодні , 19:00 Лист з Луганська: готуємо госпіталі під поранених і навіть втекти кудись не можемо
Ольга Черненко
Економіка України очима олігархів, або Рецепт знищення країни
сьогодні , 18:00 Економіка України очима олігархів, або Рецепт знищення країни
Сергій Фурса
Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
22 травня , 16:39 Пасивний дохід та зручне розташування: які переваги інвестицій в готельні апартаменти – деталі
Ростислав Струтинський