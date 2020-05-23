У Криму переповнені кладовища, померлих ховають в руслах річок

В окупованому Криму не вистачає кладовищ – вони переповнені. В Ялті та Алушті померлих почали ховати у руслах річок. Після сильних дощів вода виходить з берегів та підтоплює могили. Місцеві бояться отруєння водою.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у програмі: Чому для Криму потрібен новий майданчик для переговорів. Які субсидії від Росії отримають кримчани через карантин. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.