В оккупированном Крыму в поселке Гаспра ремонтники разгромили школу, в которой недавно сами же сделали ремонт. Все потому, что рабочим не выплатили зарплату.

Трудности с ремонтом начались давно. Об этом сообщили в телеграм-канале BAZA.

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Отметили, что на работы выделили 31 миллион рублей. Ремонт должны были закончить еще в августе 2020 года, но удалось завершить только зимой.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, как мужчина бьет молотком стены дома. Женский голос в ролике говорит, что "нет денег – нет работы".

Что говорят оккупанты

В так называемой "администрации" оккупированной Ялты сообщили российским СМИ, что видео трактовали неправильно. Они уверяют, якобы рабочие демонтировали оконные откосы, потому что те вроде были некачественно сделаны.

Работу ремонтников не принял подрядчик и попросил переделать. Кроме того, оккупанты утверждают, что сейчас откосы восстановили, а качество работ проверяют.