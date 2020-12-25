В окупованому Криму у селищі Гаспра ремонтники розгромили школу, у якій нещодавно самі ж зробили ремонт. Все тому, що робітникам не виплатили зарплату.

Труднощі з ремонтом почались давно. Про це повідомили у телеграм-каналі BAZA.

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Зазначили, що на роботи виділили 31 мільйон рублів. Ремонт мали закінчити ще у серпні 2020 року, але вдалось завершити лише взимку.

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як чоловік б'є молотком стіни будинку. Жіночий голос у ролику говорить, що "нема грошей – нема роботи".

Що кажуть окупанти

У так званій "адміністрації" окупованої Ялти повідомили російським ЗМІ, що відео трактували неправильно. Вони запевняють, нібито робітники демонтували віконні відкоси, бо ті начебто були неякісно зроблені.

Роботу ремонтників не прийняв підрядник та попросив переробити. Крім того, окупанти стверджують, що наразі відкоси відновили, а якість робіт перевіряють.