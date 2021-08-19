Об этом в интервью крымским журналистам перед саммитом Крымской платформы заявил Владимир Зеленский. Президент прокомментировал имеющееся и планируемое законодательство по защите крымских татар.

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Закон о коренных народах

Зеленский отметил, что принятый недавно закон о коренных народах объединяет людей, которые живут на полуострове, потому что они понимают, что это их земля.

Это один из тех законов, который говорит именно крымским татарам, что это их земля, без намеков, а в реальных действиях,

– подчеркнул глава государства.

Он убежден, что такие документы нужны, чтобы ядро людей, которые считают Крым своей землей и частью Украины, не распадалось.

Особенно во время, когда оккупанты делают все, чтобы провести границу в крымском обществе, чтобы разделить этих людей. "Мы должны делать, наоборот, все для того, чтобы там люди понимали, что только в Украине Крым будет счастливым", – подытожил Зеленский.

Справка. Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

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Крымскотатарская национально-территориальная автономия

Президент добавил, что вопрос автономии Крыма – важный шаг, которым должна заниматься Крымская платформа. Инициатива должна изучить законодательство, изменения в него, предложить уже согласованный с коренным населением Крыма законопроект.

Зеленский знает, что раньше наработки были, однако не уверен, что они соответствуют определенным критериям.

Политика переходного правосудия

В рамках политики переходного правосудия комиссия по правовой реформе при президенте уже разработала соответствующий проект и полгода назад передала в Офис Президента.

Глава государства уточнил, что его представитель в оккупированном Крыму Антон Кориневич предложил концепцию, и сейчас она дорабатывается.

Мы провели большую встречу в Офисе, не только с юристами, но и с другими представителями, и могу сказать, что мы имеем мощную команду,

– рассказал Зеленский.

В ее состав входят Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Антон Кориневич. Именно Резников отвечает за политику в отношении Крыма и Донбасса, и в Минске, и вне его.

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