Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24 марта.

Внимание На Харьковщине украинская артиллерия "проучила" российский батальон: враг понес значительные потери

Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части,

– говорится в сообщении.

Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

Потери России за месяц войны

По данным ВСУ, за месяц войны Россия потеряла в войне против Украины около 15 800 солдат.

Отметим, что к вечеру 21 марта прокремлевское российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал, где сослалось на подсчеты собственных потерь Минобороны России – убитыми и ранеными в количестве 26 014 военных.

Также по теме: Принудительно мобилизованные российской армией – смотреть видео