Этот приговор приведет к тому, что пока российский офицер ПВО будет проверять, что это за самолет летит, в объект России уже прилетит. Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

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Стратегическая победа

Константин Криволап отметил, что если Украина может создать такие условия, что враг будет делать ошибки, то это тоже стратегическая победа ВСУ. То, что действиями беспилотников наши бойцы смогли заставить этого офицера принять свой вертолет за украинский дрон – это очень хорошая работа.

К чему это приведет? Перед тем, как бить, офицер будет еще 10 раз проверять, или это его самолет. Пока он будет выяснять, его ли, или не его, ему уже прилетит,

– объяснил он.

По словам авиаэксперта, вряд ли эта история с приговором приведет к повышению боеспособности российской ПВО.

Напомним, 18 октября 2023 года в результате действий офицера погибли трое военных в чине капитана, находившихся на борту вертолета. Судно упало в море. Буквально через две минуты после сообщения о малоскоростной цели капитан Пашков выпустил ракету из зенитного комплекса ТОР. Он не поверил, что там может быть вертолет. Через две минуты после выстрела выяснилось, что ракета действительно поразила российский вертолет.