Совещание проходило онлайн: мужчины отчитывались перед прихвостнем Путина Аксеновым о состоянии дорог в Крыму. Тот просил их рассказать, какие проблемы и как именно они собираются преодолеть.
Смотрите также Накричала на водителя, потому что тот напугал лошадь: курьезный инцидент в Киеве
В момент трансляции на местном канале, когда камера с Аксенова переключилась на "чиновников", из шкафа позади вылез мужчина. Делал он это осторожно и медленно, глядя в объектив. Тогда план резко переключили снова на Аксенова.
Секрет шкафа
Вероятнее всего, этот ход – просто переделанный для удобства шкаф-купе. На верхних полочках там хранят папки. Скорее всего, полость шкаф разобрали и он просто стал дверью для прохода из соседнего кабинета.
Шкаф, из которого вылез мужчина / Скриншот с видео
Мужчина же, что "прятался "в шкафу – как пишут в соцсетях – заместитель так называемого "главы Службы автодорог Крыма".
Курьезы во время онлайн-совещаний
- Забавная неожиданность произошла во время онлайн-заседания депутатов из комитета культуры парламента Литвы. За спиной одного из избранников – Пятраса Гражулиса – появился голый мужчина.
- В США адвокат Род Понтон появился на судебном заседании, которое проходило в Zoom, в маске белого грустного котенка.
- А сенатор штата Огайо Эндрю Бреннер принял участие в онлайн-совещании за рулем автомобиля. Чиновник пытался скрыть это – включил виртуальный фон и притворился, что он дома.