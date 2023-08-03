По имеющейся из местных телеграм-каналов информации, задержали 15-летнюю уроженку Харьковщины. Она якобы "разбрасывала сине-желтые шарики", передает 24 Канал.

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Оккупанты боятся сопротивления

По данным пабликов, девушка якобы раньше разбрасывала открытки. Кроме того, она на административных домах в Феодосии расклеивала наклейки. Известно, что задержанная проживает в этом городе.

Говорят, пока будут решать, что с ней делать. Будут ли возбуждать уголовное производство по факту хулиганства по политическим мотивам.

Девушку обвиняют в разбрасывании желто-синих шариков / Фото из пабликов

Обратим внимание, что накануне мы рассказывали о деятельности движения сопротивления "Желтая лента". В Крыму оно запустило креативную акцию. Собственно задержанная девушка приняла в ней участие.

Россиянам напоминают, что они лишние

О бессрочной акции стало известно 2 августа. Как отмечают в "Желтой ленте", она получила название "Лови подачу". Как мы говорили, в Феодосии фиксировали первые результаты.

Российские оккупанты надеются, что люди на оккупированных территориях смирятся, покажутся, опустят руки. Наша задача – доказать, что это не так. Украинцы на оккупированных территориях не хотят жить под игом россиян. Мы ждем ВСУ! И мы покажем, что нас много!

– говорится в сообщении.

Как присоединиться к акции