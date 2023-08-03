За наявною з місцевих телеграм-каналів інформацією, затримали 15-річну уродженку Харківщини. Вона буцімто "розкидала синьо-жовті кульки", передає 24 Канал.
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Окупанти бояться спротиву
За даними пабліків, дівчина буцімто раніше розкидала листівки. Крім того, вона на адміністративних будинках у Феодосії розклеювала наліпки. Відомо, що затримана мешкає у цьому місті.
Кажуть, що поки будуть вирішувати, що з нею робити. Чи порушуватимуть кримінальне провадження за фактом хуліганства з політичними мотивами.
Дівчину звинувачують у розкидуванні жовто-синіх кульок / Фото з пабліків
Звернімо увагу, що напередодні ми розповідали про діяльність руху спротиву "Жовта стрічка". В Криму він запустив креативну акцію. Власне, затримана дівчина взяла в ній участь.
Росіянам нагадують, що вони зайві
Про безстрокову акцію стало відомо 2 серпня. Як зазначають у "Жовтій стрічці", вона отримала назву "Лови подачу". Як ми розповідали, у Феодосії фіксували перші результати.
Російські окупанти сподіваються, що люди на окупованих територіях змиряться, здадуться, опустять руки. Наша задача – довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмом росіян. Ми чекаємо на ЗСУ! І ми покажемо, що нас багато!
– йдеться у повідомленні.
Як долучитися до акції
- У "Жовтій стрічці" зазначили, що необхідно взяти тенісні кульки будь-якого кольору. На них варто написати патріотичні вислови. Після цього ці кульки слід розкидувати вулицями окупованого міста.
- Власне, у Феодосії такі кульки можна було побачити неподалік одного з входів у будинок офіцерів. Крім того – поблизу редакції газети "Кафа", навпроти школи №2 та в парку Ювілейний.
- Перед тим "Жовта стрічка" запускала іншу безстрокову акцію. Вона отримала назву "Пали російське". А її суть полягала у спалюванні та зриванні всієї російської символіки на тимчасово окупованих територіях.
- Звернімо, що у Криму станом на червень налічували 3500 активістів "Жовтої стрічки". Координатор кримського осередку зазначив, що щоденно ця кількість лише росте.