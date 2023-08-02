У місцевому пабліку виклали фото з району СТ Луч у Севастополі. Бідкаються, що там "нормально так дах поклали", передає 24 Канал.
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Синьо-жовтий дах не дає спокою
В окупантів істерика через синьо-жовтий дах в Севастополі / Скриншот
Окупантам настільки підгоріло, що вони навіть продемонстрували "атвєтку". Мовляв, гляньте на будівлю поруч. На її даху можна побачити триколор.
Окупанти показали свою "атвєтку" / Скриншот
Тим часом в інших телеграм-каналах провели, так би мовити, розслідування. Як з'ясувалося, цей дах уже 10 років, якщо не більше, стоїть собі.
Ми ж зауважимо, що в Криму запустили креативну акцію. Її організувала "Жовта стрічка".
У Криму чекають на ЗСУ
Рух спротиву "Жовта стрічка" 2 серпня розпочав безстрокову акцію. Вона отримала назву "Лови подачу" та діє на тимчасово окупованих територіях України. Звернемо увагу на те, що перші результати вже є у Феодосії.
Російські окупанти сподіваються, що люди на окупованих територіях змиряться, здадуться, опустять руки. Наша задача – довести, що це не так. Українці на окупованих територіях не хочуть жити під ярмом росіян. Ми чекаємо на ЗСУ! І ми покажемо, що нас багато!
– йдеться у повідомленні.
Що потрібно, щоб долучитися до акції
Як кажуть у "Жовтій стрічці", для цього необхідно взяти тенісні кульки будь-яких кольорів. Їх слід підписати патріотичними висловами. А після цього – розповсюдити їх вулицями окупованого міста.
Так, у Феодосії такі тенісні кульки можна було побачити поблизу одного з входів у будинок офіцерів. А ще – неподалік редакції газети "Кафа" та навпроти школи №2 й у парку Ювілейному.
Звернімо увагу на те, що раніше "Жовта стрічка" запускала іншу безстрокову акцію. Її назва була "Пали російське". У її рамках активісти закликають спалювати та зривати російську символіку на тимчасово окупованих територіях України.
Зауважимо, що у Криму кількість активістів "Жовтої стрічки" у червні налічувала 3 500 людей. Координатор кримського осередку зауважив, що щодня учасників стає лише більше.