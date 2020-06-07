Миллионы масок и тысячи литров антисептика: в Крыму готовятся "обнулить" сроки Путина
В аннексированном Россией Крыму планируют закупить 1,2 миллиона защитных масок и перчаток для голосования в июле. Именно тогда россияне, а также жители незаконно оккупированного Крыма, придут определяться относительно изменений в Конституцию.
Тысячи литров антисептика купят для голосования
Соответствующее постановление принял самопровозглашенный премьер-министр аннексированного Крыма Сергей Аксенов, информируют "Крым. Реалии".
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Также для того, чтобы крымчане смогли прийти на участок, оккупационная власть планирует приобрести 11 тысяч пластиковых защитных экранов для лица, 42 тысячи одноразовых халатов и 38 тысяч литров антисептика. Сколько денег выделят на это – пока неизвестно.
Какова ситуация с коронавирусом в Крыму?
За 6 июня в оккупированном Крыму подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Сейчас 976 человек находятся на изоляции. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировали 614 случаев COVID-19, 17 человек умерли.
Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.
Что известно о голосовании в июле в России
- 1 июля 2020 года в России планируют голосовать за изменения в Конституцию.
- Одним из ключевых пунктов новой конституции является "обнуление" сроков Владимира Путина.
- Таким образом Путин сможет оставаться президентом до 2036 года.
- Также среди вопросов, которые вынесут на голосование пакетом: закрепление русского языка – как языка "государствообразующего народа", закрепление вопроса брака – исключено как союза мужчины и женщины, а также запрет на "фальсификацию истории" и другие.
- Голосование, которое состоится на незаконно оккупированных территориях, не признает международное сообщество. Таким образом, результаты голосования не будут иметь никаких правовых последствий.