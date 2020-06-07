В аннексированном Россией Крыму планируют закупить 1,2 миллиона защитных масок и перчаток для голосования в июле. Именно тогда россияне, а также жители незаконно оккупированного Крыма, придут определяться относительно изменений в Конституцию.

Тысячи литров антисептика купят для голосования

Соответствующее постановление принял самопровозглашенный премьер-министр аннексированного Крыма Сергей Аксенов, информируют "Крым. Реалии".

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Также для того, чтобы крымчане смогли прийти на участок, оккупационная власть планирует приобрести 11 тысяч пластиковых защитных экранов для лица, 42 тысячи одноразовых халатов и 38 тысяч литров антисептика. Сколько денег выделят на это – пока неизвестно.

Какова ситуация с коронавирусом в Крыму?

За 6 июня в оккупированном Крыму подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Сейчас 976 человек находятся на изоляции. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировали 614 случаев COVID-19, 17 человек умерли.

Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом. Крымская правозащитная группа отмечает, что уровень тестирования на полуострове остается низким.

Что известно о голосовании в июле в России