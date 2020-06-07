В анексованому Росією Криму планують закупити 1,2 мільйона захисних масок та рукавичок для голосування у липні. Саме тоді росіяни, а також жителі незаконно окупованого Криму, прийдуть визначатись щодо змін до конституції.

Тисячі літрів антисептика куплять задля голосування

Відповідну постанову ухвалив самопроголошений прем'єр-міністр анексованого Криму Сергій Аксьонов, інформують "Крим. Реалії".

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Також задля того, аби кримчани змогли прийти на дільницю, окупаційна влада планує придбати 11 тисяч пластикових захисних екранів для обличчя, 42 тисячі одноразових халатів та 38 тисяч літрів антисептика. Скільки грошей виділять на це – наразі невідомо.

Яка ситуація з коронавірусом в Криму?За 6 червня в окупованому Криму підтвердили 14 нових випадків коронавірусу. Наразі 976 осіб перебувають на ізоляції. Загалом на території Криму від початку пандемії зареєстровані 614 випадків COVID-19, 17 людей померли.

Зверніть увагу! Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.

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