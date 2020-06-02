Ситуація з поширенням коронавірусу в окупованому Криму є дуже поганою. Причин цього є кілька: попри пандемію, на півострові триває призов до російської армії, є мало лікарів, погані ліки або їх дефіцит, закриття лікарень.

В Криму триває призов

"Там справді все дуже погано. Але є певні речі, які видаються найбільш кричущими", – сказав постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич в інтерв'ю Укрінформу.

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Він уточнив, що попри пандемію COVID-19, триває призов до збройних сил держави-окупанта. Це реальна загроза життю людей у Криму і серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, наголосив Кориневич. Він додав, що сам призов є незаконним – і Україна говорить про це на різних майданчиках, зокрема, в ОБСЄ.

Крим – лазарет для хворих на COVID-19 військових

Росія розглядає Крим як територію для розміщення лазарету для хворих на COVID-19 військовослужбовців із території РФ. Задля цього вже збудували спеціальний шпиталь у Севастополі у бухті Омега. Він призначений виключно для заражених коронавірусом військових, повідомив представник українського президента.

Поки триває будівництво шпиталю, росіяни використовують госпітальне судно Чорноморського флоту "Єнісей". Воно роками не виходило в море, а зараз переобладнане для хворих на COVID-19 військовослужбовців.

Ми розглядаємо це як створення додаткової загрози для санітарної ситуації на тимчасово окупованій території України,

– сказав Кориневич.

Що з українськими заручниками?

У контексті COVID-19 слід розглядати і ситуацію з незаконно затриманими окупаційною владою громадянами України, наголосив представник президента. Є багато інформації про те, що у місцях їх утримання – як у Криму, так і на території Росії – часто не забезпечуються санітарно-гігієнічні та протиепідеміологічні заходи.

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Проблеми в медицині та незаконна авіація

В окупованому Криму традиційно є проблеми у медичній сфері: мало лікарів, погані ліки або їх дефіцит, закриття лікарень, повідомив Кориневич.

Він додав, що не припиняється незаконне авіасполучення з Росією на тимчасово окуповану територію Криму. Через ці польоти громадяни Росії можуть привозити і привозять цей небезпечний вірус у тимчасово окупований Крим.

Парад 24 червня

"Вишенькою" на торті є те, що 24 червня у Севастополі, Сімферополі та Керчі мають відбутися паради "на честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні", повідомив представник українського президента. А це – скупчення цивільних, військових. Тож Кориневич не думає, що пандемія та загроза коронавірусу спадуть на нуль наприкінці червня.

Зауважимо, що про кількість хворих, одужалих та померлих від коронавірусу людей у Криму Україні офіційно нічого не відомо через окупацію півострова. Водночас, за інформацією окупантів, станом на 25 травня в Криму було 340 випадків COVID-19, 3 людини померли.