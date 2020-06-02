Ситуация с распространением коронавируса в оккупированном Крыму является очень плохой. Причин этого несколько: несмотря на пандемию, на полуострове продолжается призыв в российскую армию, мало врачей, плохие лекарства или их дефицит, закрытие больниц.

В Крыму продолжается призыв

"Там действительно все очень плохо. Но есть определенные вещи, которые кажутся наиболее вопиющими", – сказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в интервью Укринформу.

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Он уточнил, что несмотря на пандемию COVID-19, продолжается призыв в вооруженные силы государства-оккупанта. Это реальная угроза жизни людей в Крыму и серьезное нарушение международного гуманитарного права, подчеркнул Кориневич. Он добавил, что сам призыв является незаконным и Украина говорит об этом на разных площадках, в частности, в ОБСЕ.

Крым – лазарет для больных COVID-19 военных

Россия рассматривает Крым как территорию для размещения лазарета для больных COVID-19 военнослужащих с территории РФ. Для этого уже построили специальный госпиталь в Севастополе в бухте Омега. Он предназначен исключительно для зараженных коронавирусом военных, сообщил представитель украинского президента.

Пока идет строительство госпиталя, россияне используют госпитальное судно Черноморского флота "Енисей". Оно годами не выходило в море, а сейчас переоборудовано для больных COVID-19 военнослужащих.

Мы рассматриваем это как создание дополнительной угрозы для санитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины,

– сказал Кориневич.

Что с украинскими заложниками?

В контексте COVID-19 следует рассматривать и ситуацию с незаконно задержанными оккупационной властью гражданами Украины, подчеркнул представитель президента. Есть много информации о том, что в местах их содержания – как в Крыму, так и на территории России – часто не обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические меры.

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Проблемы в медицине и незаконная авиация

В оккупированном Крыму традиционно есть проблемы в медицинской сфере: мало врачей, плохие лекарства или их дефицит, закрытие больниц, сообщил Кориневич.

Он добавил, что не прекращается незаконное авиасообщение с Россией на временно оккупированную территорию Крыма. В эти полеты граждане России могут привозить и привозят этот опасный вирус во временно оккупированный Крым.

Парад 24 июня

"Вишенкой" на торте является то, что 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады "в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне", сообщил представитель украинского президента. А это – скопление гражданских, военных. Поэтому Кориневич не думает, что пандемия и угроза коронавируса спадут на ноль в конце июня.

Заметим, что о количестве больных, выздоровевших и умерших от коронавируса в Крыму Украине официально ничего не известно из-за оккупации полуострова. В то же время, по информации оккупантов, по состоянию на 25 мая в Крыму было 340 случаев COVID-19, 3 человека умерли.