В оккупированном Крыму особенно "усердно" борются с коронавирусом. В первую очередь с теми, кто приехал на полуостров с материка.

Те, кто приехал с материка, обязаны пройти обязательную обсервацию, которая длится 14 дней. Фото с правилами пребывания на обсервации опубликовали в соцсети Twitter.

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Обсервацию обустроили в Мисхоре, вблизи Ялты.

Важно! Оккупационные власти Крыма сообщают, что на полуострове зафиксировано лишь 385 случаев заражения коронавирус по состоянию на 31 мая. Однако российские власти могут занижать эти показатели.

При этом сейчас людей, находящихся на обсервации, закрыли в номерах, чтобы они лишний раз не покидали его. Поэтому выйти можно только на балкон. Хотя еще до 25 мая можно было выйти из номера. Но для того, чтобы убрать территорию.



Номера, в которых на обсервацию закрыли людей, которые въехали в Крым / фото twitter.com/KrimRt



Люди вынуждены платить за такие комнаты во время обсервации, которые не могут покинуть / фото twitter.com/KrimRt



Условия проживания на обсервации в оккупированном Крыму / фото twitter.com/KrimRt

С питанием тоже не все хорошо. При том, что обсервация является платной. А за нарушение грозит штраф до 40 тысяч рублей.



Питание на обсервации в оккупированном Крыму / фото twitter.com/KrimRt