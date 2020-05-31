В окупованому Криму особливо "старанно" борються з коронавірусом. В першу чергу з тими, хто приїхав на півострів з материка.

Ті, хто приїхав з материка, зобов'язані пройти обов'язкову обсервацію, яка триває 14 днів. Фото з правилами перебування на обсервації опублікували у соцмережі Twitter.

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Обсервацію облаштували у Місхорі поблизу Ялти.

Важливо! Окупаційна влада Криму повідомляє, що на півострові зафіксовано лише 385 випадків зараження на коронавірус станом на 31 травня. Однак російська влада може занижувати ці показники.

При цьому зараз людей, які перебувають на обсервації, закрили в номерах, щоб вони зайвий раз не покидали його. Тож вийти можна лише на балкон. Хоча ще до 25 травня можна було вийти з номера. Але для того, щоб поприбирати територію.



Номера, в яких на обсервацію закрили людей, які в'їхали в Крим / фото twitter.com/KrimRt



Люди вимушені платити за такі кімнати під час обсервації, які не можуть покинути / фото twitter.com/KrimRt



Умови проживання на обсервації в окупованому Криму / фото twitter.com/KrimRt

З харчуванням теж не все добре. При цьому що обсервація є платною. А за порушенням умов загрожує штраф до 40 тисяч рублів.



Харчування на обсервації в окупованому Криму / фото twitter.com/KrimRt