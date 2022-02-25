Это необходимая мера, которой придерживаются в военный период. Рассказываем, что она значит.
На тему Самое большое нарушение прав человека, – омбудсменка Денисова о вторжении России
Что значит красный крест на крышах медучреждений
В военный период эмблема красного креста играет роль защитного знака – знака гуманности.
Так поступают во всем мире в соответствии с положениями Женевских конвенций и Дополнительными протоколами к ним. Разворачивают белое полотно с красным крестом во время военных действий.
Как отмечают в оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск Украины, этот шаг сигнализирует одной стороне конфликта другой, что:
- этот объект не может стать жертвой атаки,
- внутри находятся жертвы войны – в случае больниц, раненые и больные.
Следовательно, обстрелы зданий, на которых развернуты полотна с красным крестом – серьезное нарушение норм международного права.