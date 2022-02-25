Это необходимая мера, которой придерживаются в военный период. Рассказываем, что она значит.

На тему Самое большое нарушение прав человека, – омбудсменка Денисова о вторжении России

Что значит красный крест на крышах медучреждений

В военный период эмблема красного креста играет роль защитного знака – знака гуманности.

Так поступают во всем мире в соответствии с положениями Женевских конвенций и Дополнительными протоколами к ним. Разворачивают белое полотно с красным крестом во время военных действий.

Как отмечают в оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск Украины, этот шаг сигнализирует одной стороне конфликта другой, что:

этот объект не может стать жертвой атаки,

внутри находятся жертвы войны – в случае больниц, раненые и больные.

Следовательно, обстрелы зданий, на которых развернуты полотна с красным крестом – серьезное нарушение норм международного права.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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