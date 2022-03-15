Об этом сообщил корреспондент "Радио Свободы" Роман Супер. Ряд других журналистов это тоже подтвердили.

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Массовое бегство путинских пропагандистов

Некоторые свой уход наоборот – опровергают. Примечательно, что большинство работали на федеральных каналах России годами.

НТВ

Некоторые журналисты из отделов пропаганды путинского режима выехали из России. К примеру, как ведущая НТВ Лилия Гильдеева. Она работала на телеканале с 2006 года.

Причина увольнения – "по собственному желанию". Примечательно, что сначала она сбежала из "России-матушки", а затем написала заявление. В НТВ подтвердили увольнение ведущей.

Также с НТВ уволился корреспондент Вадим Глускер. Он работал на телеканале с 1993 года, а уволился 2 марта 2022 года.

"Первый канал"

С "Первого канала" уволилась специальная корреспондентка Жанна Агалакова, работавшая там с 1999 года. В последние годы Агалакова работала в Нью-Йорке и Париже.

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ВГТРК

С ВГТРК также массово увольняются сотрудники, в том числе два продюсера и один режиссер ежедневного эфира. Последний ушел с работы прямо во время эфира. Также сбежала и руководительница "путинского отдела" Юлия Воробьева.

Оттуда уходят и ряд других ведущих. Похоже, многие пропагандисты только сейчас задумываются о своем будущем.