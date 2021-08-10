Такое мнение высказал эксперт по земельным вопросам KSE Олег Нивьевский. Он подчеркнул, что цена на землю продолжает расти.

К теме Покупка земли: какие могут быть источники средств у покупателя

"С 15 (июля – 24 канал) по 10 августа в гривневом эквиваленте цена выросла в 4 раза. В долларовом – в 3 раза. Довольно хорошо растет. Фундаментальные факторы говорят о том, что население планеты растет, есть все хотят. Спрос на землю растет", сказал Нивьевский.

Когда стоимость земли вырастет снова

Сейчас землю могут покупать только физические лица с ограничением более 100 гектаров для человека. Существенно возрастет стоимость земли, когда делать это позволят юридическим лицам. Это будет в 2024 году. Однако иностранцам не будут продавать. Этот вопрос можно решить только на референдуме.

Эксперты утверждают, не стоит бояться того, что частные владельцы повлияют на плодородие земли. Поскольку фермер, который приобрел чернозем, заинтересован, чтобы тот прослужил ему дольше. Поэтому он будет ухаживать и не выращивать культуры, которые опустошают землю. Кроме того, заработает рынок кредитования под залог земли. И будут развиваться новые направления сельскохозяйственной деятельности.

Обратите внимание Рынок земли: в каких областях продали больше всего Земли от начала госпрограммы

"При росте цен на землю, при росте цен на зарплаты производителей, малый бизнес будет задумываться, стоит ли им работать с зерновым бизнесом, или лучше переквалифицироваться на ягоды, малину, животноводство", – отметил Нивьевский.

По оценкам Киевской школы экономики, в ближайшие несколько лет после открытия рынка земли Украина получит дополнительно около 2 миллиардов долларов, то есть 1, 5% роста ВВП.

Почему люди боятся продавать землю

Цены на землю на Тернопольщине одни из самых высоких. Однако местные не спешат продавать свои участки. За месяц работы рынка земли в области заключили лишь 60 сделок.

Селяне говорят, что чернозем – это и есть их инвестиция в будущее. Олег Довгань живет в селе Остапье. Почти 3 гектара, которые получил в наследство, сдает в аренду. Стабильно получает деньги и зерно.

Я не продам его. Потому что лучше сдавать в аренду и иметь гарантию. А продал, деньги разошлись,

– отметил владелец земли.

Селяне рассказали, что продать паи хотят единицы. Если даже у человека и есть такое намерение, то не признается, потому что боится осуждения односельчан.

За месяц – всего 5 тысяч сделок

Вялый рынок земли в первый месяц предсказуем. Со временем исчезнут мифы, осуждение и страх, который создали политики, из-за собственного интереса не заинтересованные в отмене моратория.

Фермеры жалуются, что пока не могут выкупить даже те паи, на которых сейчас работают – слишком дорого. В целом, по подсчетам Министерства аграрной политики, за месяц в Украине заключили лишь 5 тысяч сделок.

Читайте также Цена земли в Украине может снизиться на 30-50%, – эксперт

"За первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет примерно 40 тысяч гривен", – сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

По итогу месяца сложно оценивать стоимость земли на рынке. Для точных подсчетов нужно пользоваться данными за полгода. Реальная ценность гектара может составлять до 2,5 тысячи долларов.

Первый месяц работы рынка земли: смотрите видео