Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали один из ведущих НПЗ России
- Ночью 24 ноября Россию атаковали украинские дроны.
- В Кстово Нижегородской области слышали по меньшей мере 10 взрывов.
- Там расположены НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово".
Ночью 24 ноября Россию атаковали дроны. В нескольких регионах слышали взрывы. В частности, неспокойно было в Кстово в Нижегородской области. В городе расположены важные для оккупантов объекты.
Ночью жители Кстово жаловались на взрывы, а Нижегородский аэропорт закрывали в целях безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Что известно об атаке дронов на Кстово?
По словам Андрющенко, в период между 01:00 и 03:00 Кстово было под массированной атакой украинских дронов. В городе слышали по меньшей мере 10 взрывов.
Вероятной целью атаки были НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтехимический завод "СИБУР-Кстово". Оба объекта ранее оказывались под ударами Украины.
Справка: Нефтехимический завод "СИБУР-Кстово" производит этилен, пропилен, бензол, ряд углеводородных фракций, а также компоненты для взрывчатки. "ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез" – это один из ведущих НПЗ России. По данным журналистов, НПЗ является важным для обеспечения Московского региона. Установленная мощность первичной переработки нефти составляет около 17 миллионов тонн в год. Предприятие выпускает более 50 наименований продуктов: автомобильные, авиационные и дизельные топлива, нефтебитумы, парафины и тому подобное.
Также взрывы раздавались в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Громко было и над Донецком, Мариуполем и приазовской частью Запорожской области.
Как бахкало в Кстово ночью: смотрите видео
Между тем в российском минобороны заявили, что ночью тамошняя ПВО обезвредила 93 украинских беспилотника:
- 45 – над Белгородской областью;
- 9 – над Краснодарским краем;
- 7 – над Нижегородской областью;
- 4 – над Воронежской областью;
- 20 – над акваторией Черного моря;
- 8 – над акваторией Азовского моря.
Каковы последствия последних ударов по России?
- В ночь на 23 ноября дроны атаковали Краснодарский край России. Взрывы прогремели в Анапе и Новороссийске. Предположительно, под ударом могла оказаться база Черноморского флота.
- В ночь на 22 ноября беспилотники поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
- Ночью 20 ноября Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вызвав пожар. Украинские силы также ударили по скоплению российских войск на оккупированной территории Донецкой области.