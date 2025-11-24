Було щонайменше 10 вибухів: дрони атакували один із провідних НПЗ Росії

Уночі 24 листопада Росію атакували дрони. У кількох регіонах чули вибухи. Зокрема, неспокійно було у Кстово у Нижегородській області. У місті розташовані важливі для окупантів об'єкти.

Уночі жителі Кстово скаржилися на вибухи, а Нижегородський аеропорт закривали з метою безпеки, передає 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Що відомо про атаку дронів на Кстово?

За словами Андрющенка, у період між 01:00 та 03:00 Кстово було під масованою атакою українських дронів. У місті чули щонайменше 10 вибухів.

Імовірною ціллю атаки були НПЗ "Лукойл-Ніжньогороднефтеоргсинтез" і нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово". Обидва об'єкти раніше опинялися під ударами України.

Довідка: Нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, низку вуглеводневих фракцій, а також компоненти для вибухівки. "ЛУКОЙЛ – Нижегороднафтооргсинтез" – це один з провідних НПЗ Росії. За даними журналістів, НПЗ є важливим для забезпечення Московського регіону. Встановлена ​​потужність первинної переробки нафти становить близько 17 мільйонів ​​тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продуктів: автомобільні, авіаційні та дизельні палива, нафтобітуми, парафіни тощо.

Також вибухи лунали у Бєлгородській, Воронезькій областях і Краснодарському краї. Гучно було і над Донецьком, Маріуполем та приазовською частиною Запорізької області.

Як бахкало у Кстово вночі: дивіться відео

Тим часом у російському міноборони заявили, що уночі тамтешня ППО знешкодила 93 українські безпілотники:

45 – над Бєлгородської областю;

9 – над Краснодарським краєм;

7 – над Нижегородською областю;

4 – над Воронезькою областю;

20 – над акваторією Чорного моря;

8 – над акваторією Азовського моря.

