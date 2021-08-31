Конституционное представление направили 46 нардепов. Однако суд отказал, это постановление является окончательным.
Ранее Судьи Конституционного Суда отказались открывать производство по делу Шкарлета
Текст публикации Ольги Совгири:
Конституционный Суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины".
Постановление является окончательным.
Что известно о назначении Шкарлета
- Верховная Рада проголосовала за назначение Шкарлета министром образования 17 декабря. При этом профильный комитет парламента по вопросам образования не поддержал представление его кандидатуры.
- 5 марта в КСУ поступило представление от депутатов об отмене решения Рады о назначении Шкарлета. Причиной называли кнопкодавство. Дело в том, что за назначение поступили голоса от некоторых нардепов ОПЗЖ, которых не было тогда в сессионном зале.