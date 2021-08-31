Конституційне подання направили 46 нардепів. Однак суд відмовив, ця ухвала є остаточною.

Раніше Судді Конституційного Суду відмовилися відкривати провадження у справі Шкарлета

Текст публікації Ольги Совгирі:

Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України".

Ухвала є остаточною.

Що відомо про призначення Шкарлета

Верховна Рада проголосувала за призначення Шкарлета міністром освіти 17 грудня. При цьому профільний комітет парламенту з питань освіти не підтримав подання його кандидатури.

5 березня до КСУ надійшло подання від депутатів про скасування рішення Ради стосовно призначення Шкарлета. Причиною називали кнопкодавство. Річ у тім, що за призначення надійшли голоси від деяких нардепів ОПЗЖ, яких не було тоді в сесійній залі.

Зверніть увагу! 25 червня 2020 року Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну, але без підтримки Верховної Ради. Після цього набули розголосу скандали за його участі. Наприклад, чиновника називали плагіатором. У двох його монографіях та одній нібито виявили скопійовані шматки з чужих наукових доробків. Щоправда, у квітні 2021 року Окружний адміністративний суд визнав: в роботах міністра немає плагіату.