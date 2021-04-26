Конституционный Суд Украины на этой неделе рассмотрит конституционность спецконфискации. Также судьи возьмутся за проверку положений закона о люстрации на предмет конституционности

Об этом сообщила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря. Также служители Фемиды рассмотрят на соответствие Конституции ряд статей еще 2 законов – "О телевидении и радиовещании", а также "О кинематографии".

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Представление о спецконфискации сделали нардепы

На этой неделе Конституционный Суд будет рассматривать такие дела: о конституционности спецконфиіскации, предусмотренной Уголовным кодексом; о конституционности ряда положений закона "Об очищении власти" (так называемый "закон о люстрации"),

– написала нардеп.

Инициаторы представления говорят, что спецконфискация дублирует конфискацию

Отметим, что КСУ начал рассмотрение относительно конституционности статей Уголовного кодекса, касающихся спецконфискации, в марте 2021 года. Соответствующее представление поступило еще в августе 2020 года от 47 нардепов, в основном от ОПЗЖ. Инициаторы обращения отмечают, что спецконфискация дублирует действие конфискации.

Европейский суд раскритиковал закон о люстрации

Что касается закона о люстрации, то еще в июне 2020 года Министерство юстиции разработало законопроект О внесении изменений в действующий документ. Однако впоследствии правительство эти изменения сняло. Согласно заключению Европейского суда, понятие "люстрации" в Украине является слишком широким. Из-за этого пострадали многие лица, права которых нужно восстановить.

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