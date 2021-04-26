КСУ візьметься за закон про люстрацію та спецконфіскації
Конституційний Суд України цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації. Також судді візьмуться за перевірку положень закону про люстрацію на предмет конституційності
Джерело:Телеграм Ольги Совгирі
Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря. Також служителі Феміди розглянуть на відповідність Конституції низку статей ще 2 законів – "Про телебачення та радіомовлення", а також "Про кінематографію".
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Подання щодо спецконфіскації зробили нардепи
Цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади" (так званий "закон про люстрацію"),
– написала нардепка.
Ініціатори подання кажуть, що спецконфіскація дублює конфіскацію
Зазначимо, що КСУ розпочав розгляд щодо конституційності статей Кримінального кодексу, що стосуються спецконфіскації, у березні 2021 року. Відповідне подання надійшло ще у серпні 2020 року від 47 нардепів, здебільшого від ОПЗЖ. Ініціатори звернення наголошують, що спецконфіскація дублює дію конфіскації.
Європейський суд розкритикував закон про люстрацію
Щодо закону про люстрацію, то ще у червні 2020 року Міністерство юстиції розробило законопроєкт про внесення змін до чинного документа. Однак згодом уряд ці зміни зняв. Згідно з висновком Європейського суду, поняття "люстрації" в Україні є занадто широким. Через це постраждали багато осіб, права яких потрібно відновити.
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