Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что действующему президенту США все же придется снять свою кандидатуру. По его мнению, все последние публичные выступления Байдена были такими же неудачными как и дебаты.

Смотрите также Президентские выборы в США: Байден сказал, что может заставить его сойти с гонки

Выборы в США

Андрей Пионтковский отметил, что отказ Байдена уходить из будущей гонки в выборах может увеличить шансы Дональда Трампа стать президентом США. Его позиция по Украине очень негативно, а отношение к России наоборот слишком лояльное. Он поддерживает преступные нарративы Владимира Путина о прекращении огня на территории нашего государства.

Трамп – последняя карта Путина. Кремлевский диктатор ожидает, когда он придет к власти и будет давить на Украину относительно переговоров,

– сказал оппозиционный политик.

Замена для Байдена

По словам Пионтковского, демократам стоит заменить кандидатуру Байдена на президентских выборах в США на младшего политика.

Не важно, кто именно это будет. Главное, чтобы не Байден, чтобы его слабость каждый день не транслировали американским избирателям,

– высказался он.

Оппозиционер отметил, что политика нового кандидата от демократов должна быть более агрессивной по отношению к Трампу, чтобы избиратели понимали, что он противодействует путинскому агенту, который стремится прийти к власти в США.

В республиканской партии Трамп единственный, кто занимает антиукраинскую позицию. Это странно, ведь такая политика не приносит ему избирательных бонусов,

– отметил он.

Андрей Пионтковский добавил, что единственным мотивом такой пророссийской позиции может быть желание угодить Путину.