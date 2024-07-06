Об этом президент США Джо Байден рассказал в интервью ABC News.

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Только "Всемогущий Господь" может заставить Байдена выйти из гонки

Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выходи из гонки", я бы сошел с гонки. Господь Всемогущий не спускается,

– сказал Байден.

Так он ответил на вопрос журналиста, вышел бы он с выборов, если бы группа демократов попросила его об этом.

Также Байден сказал, что снова баллотируется, потому что убежден, что лучше всего понимает что нужно сделать, "чтобы вывести эту страну на совершенно новый уровень".

"Мы уже в пути. Мы уже идем", – добавил президент США об избирательной гонке.