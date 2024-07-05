Обращение к Байдену было отправлено в пятницу, 5 июля. Просят его это сделать, учитывая будущее США.

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В письме Байдена попросили "закрепить наследие"

Письмо к Байдену с просьбой снять его кандидатуру подписали 168 человек.

Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации,

– говорится в этом частном письме.

К слову, он продолжал набирать подписи даже после того, как его передали в Белый дом.

Письмо было организовано группой Leadership Now Project, которая была основана в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность относительно угроз демократии. К слову, в письме, который группа передала Байдену, высоко оценили его службу.

В этот важный для нашей нации момент пришло время закрепить ваше наследие, передав факел, как это сделал Джордж Вашингтон,

– добавили в обращении.

Среди подписантов невестка-миллиардер основателя Walmart Кристи Уолтон, бывший комиссар Национальной футбольной лиги Пол Дж. Тальябу, инвестор-миллиардер Майк Новограц, бывший руководитель Google Нин Мосбергер-Тан, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Геловей, бывший министр армии Луис Кальдера и др.

В WP добавили, что генеральный директор Leadership Now Project Даниэлла Баллу-Аарес, которая ранее работала в администрации Обамы, отказалась комментировать это письмо в пятницу, 5 июля.

"Наше беспокойство номер один – это риск, который бывший президент Трамп представляет для экономики, национальной безопасности, а также риск подрыва верховенства права. Мы также общаемся с членами Палаты представителей и Сената, выражая наши проблемы", – сказала Баллу-Аарес накануне.

Она также заявила, что если Байден останется кандидатом, то ожидает, что все члены группы будут продолжать поддерживать его против Трампа, и одновременно – что сейчас у Байдена гораздо больше шансов проиграть, чем выиграть, если он дальше будет бороться за президентское кресло.