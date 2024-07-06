Про це президент США Джо Байден розповів в інтерв'ю ABC News.

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Тільки "Всемогутній Господь" може змусити Байдена вийти з перегонів

Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь з перегонів", я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спускається,

– сказав Байден.

Так він відповів на запитання журналіста, чи вийшов би він із виборів, якби група демократів попросила його про це.

Також Байден сказав, що знову балатується, бо переконаний, що найкраще розуміє що потрібно зробити, "щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень".

"Ми вже в дорозі. Ми вже йдемо", – додав президент США про виборчі перегони.