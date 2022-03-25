Здравый смысл против союзников Путина

С другой стороны – итоги версальской ночи оказались не такими оптимистичными, как бы нам того хотелось. Особенно учитывая наши ожидания в это военное время.

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Понятно, что Франция и Германия пытаются где-то приостановить наше движение, подыграв таким образом Кремлю, но здравый смысл все же взял верх. Потому что попробуй объясни стране, которая борется за европейские ценности, что ей не место в Евросоюзе. Пост Дональда Туска с украинкой, которая держит в руках оружие, очень в этом плане иллюстративный.

Европейцам было чрезвычайно важно указать путь Украине, дать нам реализовать наши евроинтеграционные стремления. Согласно моей инсайдерской информации, Британия и Соединенные Штаты мощно давят на европейцев, чтобы те безотлагательно принимали решения в нашу пользу.

Итог саммита для нас – не полностью положительный. Решение является промежуточным. Теперь нам нужен официальный статус и определенное время для того, чтобы вступить (в ЕС – 24 канал).

Украину не остановят никакие "но"

Заявление эстонского президента о том, что Украина может не вступить в этом году, выглядит не слишком оптимистично, однако я думаю, что даже это правило мы сможем легко нарушить.

Что касается слов Макрона о том, что страна не может вступить в состоянии войны, то я хочу напомнить господину Макрону, что Кипр тоже находится в состоянии войны и нормально себя чувствует в рамках Европейского Союза.

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Пусть меньше думает о президентских выборах и больше об усилении Европы, лидером которой он пытается быть.

Полностью препятствий устранить пока не удалось. Остаются Германия и Франция, которые являются главными латентными союзниками Путина. Они постоянно думают исключительно о собственной безопасности и отказываются заботиться о безопасности общеевропейской.

Безусловно, преграды еще будут – и политические, и бюрократические. И все же Украина сегодня имеет полное право претендовать на исключение из правила вступления в течение нескольких ближайших лет, ускорив этим самым себе вхождение в европейскую общность стран.

Нам надо удачно воспользоваться избирательным процессом во Франции и промежуточными выборами в Штатах для того, чтобы реализовать как можно более быстрое вступление.

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