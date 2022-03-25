Здоровий глузд проти союзників Путіна

З іншого – підсумки версальської ночі виявилися не такими оптимістичними, як би нам того хотілося. Особливо з огляду на наші очікування в цей воєнний час.

До теми Коли Україна ввійде до Євросоюзу та які країни грають на руку Путіну: інтерв'ю з експертом

Зрозуміло, що Франція і Німеччина намагаються десь призупинити наш рух, підігравши в такий спосіб Кремлю, але здоровий глузд все ж таки взяв гору. Бо спробуй поясни країні, яка бореться за європейські цінності, що їй не місце у Євросоюзі. Пост Дональда Туска з українкою, яка тримає в руках зброю, дуже в цьому плані ілюстративний.

Європейцям було надзвичайно важливо вказати шлях Україні, дати нам реалізувати наші євроінтеграційні прагнення. Згідно з моєю інсайдерською інформацією, Британія та Сполучені Штати потужно тиснуть на європейців, щоб ті невідкладно ухвалювали рішення на нашу користь.

Підсумок саміту для нас – не повністю позитивний. Рішення є проміжним. Тепер нам потрібен офіційний статус і певний час для того, щоб вступити (до ЄС – 24 канал).

Україну не зупинять жодні "але"

Заява естонського президента про те, що Україна може не вступити цього року, виглядає не надто оптимістично, проте я думаю, що навіть це правило ми зможемо легко порушити.

Щодо слів Макрона про те, що країна не може вступити в стані війни, то я хочу нагадати пану Макрону, що Кіпр теж перебуває у стані війни й нормально себе почуває в межах Європейського Союзу.

Актуальне Зараз ми – найважливіша країна у світі, нічого важливішого ніде не відбувається

Хай менше думає про президентські вибори й більше про посилення Європи, лідером якої він намагається бути.

Повністю перешкод усунути поки не вдалося. Залишаються Німеччина і Франція, які є головними латентними союзниками Путіна. Вони постійно думають винятково про власну безпеку і відмовляються піклуватися про безпеку загальноєвропейську.

Безумовно, перепони ще будуть – і політичні, і бюрократичні. Та все ж Україна сьогодні має повне право претендувати на виняток з правила вступу протягом кількох найближчих років, прискоривши цим самим собі входження до європейської спільності країн.

Нам треба вдало скористатися виборчим процесом у Франції та проміжними виборами у Штатах для того, щоб реалізувати якомога швидший вступ.

Зверніть увагу – Милованов заявив, що Україна менше залежить від Росії, аніж ЄС: дивіться відео