Согласно закону о мобилизации нельзя пересекать границу со стороны Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Также свободно могут передвигаться женщины и дети, сообщает 24 канал.

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Какие мужчины имеют право выезжать за границу

имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

имеющие заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

на содержание которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет.

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять их уход;

чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, или родной (полнородный, неполнородный) брат, сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО

имеющие I или II группу инвалидности при наличии соответствующего удостоверения или справки МСЭК (медико-социальной экспертизы), или пенсионного удостоверения, или удостоверения назначения социальной помощи.

Кроме того, за границу выпускают мужчин с двумя детьми и беременной женой. Беременность женщины должна быть подтверждена справкой. В то же время, срок должен быть от 35 недель.

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Кто из мужчин имеет право уехать из Украины во время войны / Инфографика телеканала "Рада"