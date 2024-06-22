Согласно вышеупомянутому закону, ГПСУ может проверять военно-учетные документы у мужчин и военнообязанных женщин (с медицинской или фармацевтической специальностями) при пересечении ими границы. Напомним, что персональные данные в этих документах все военнообязанные должны восстановить в течение 60 дней после 18 мая в ТЦК СП или через электронный кабинет призывника или резервиста.

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Кто может выезжать за границу

Заметим, прежде всего пересекать границу разрешено мужчинам старше 60 лет и моложе 18, поскольку они не являются военнообязанными. В частности, выезжать из Украины могут:

Мужчины, чьи близкие родственники (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения, также имеют право на выезд.

В таком случае нужны документы, подтверждающие родственные связи, факт гибели или пропажи без вести близких родственников, и справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), которую выдает ТЦК или СП.

Мужчины, сняты с воинского учета по состоянию здоровья.

Кроме стандартного пакета документов, справки из ТЦК и военно-учетного документа, мужчинам необходимо иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Мужчины с ограниченной пригодностью к службе не могут выезжать из Украины во время военного положения.

Мужчины, признанные временно непригодными для службы.

Этой категории лиц для выезда за границу нужно иметь справку об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), подтверждающее временную непригодность к военной службе сроком до 6 месяцев.

Мужчины с инвалидностью I, II, III группы.

Им необходимо иметь справку формы №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус инвалида, а также пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи. Документ об инвалидности должен быть получен в Украине. Если группу инвалидности назначили за рубежом, выезд из Украины невозможен.

Мужчины, которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы или больного родственника.

Нужно иметь заключение врача или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией. Пересечь границу можно только вместе с больным/человеком с инвалидностью. Если человек будет пытаться выехать самостоятельно, даже имея все необходимые документы, ему будет отказано. Эти правила касаются также тех, кто выезжает для ухода за больными родителями, женой или детьми.

Многодетные мужчины, которые имеют трех или более несовершеннолетних детей.

В таком случае стоит иметь при себе свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке/расторжении брака, а также решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи. Мужчина с тремя или более детьми может пересекать границу без них, если имеет соответствующие документы или их нотариально заверенные копии. Если он не проживает со своими детьми, например, имеет детей от разных браков, то должен предоставить доказательства их содержания: решение суда об алиментах и справку из исполнительной службы, подтверждающую уплату алиментов. Задолженность по уплате алиментов более трех месяцев лишает права на отсрочку и пересечение границы.

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей.

Необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявления ее умершей.

Мужчины, которые имеют постоянное место жительства за границей.

Для выезда за границу в паспорте такие мужчины должны иметь соответствующую отметку.

Военнослужащие, которые едут на лечение, реабилитацию или обучение.

Надо иметь направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, подтверждающее, что иностранное медицинское учреждение принимает их на лечение. Если военнослужащий отправляется на военные учения, перечень необходимых документов предоставляет военная часть, которая отправляет его за границу.

Водители.

Компания, в которой работает водитель, должна иметь лицензию на международные перевозки грузов, а информация об этой организации должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Волонтеры.

Те, которые занимаются волонтерской деятельностью, могут воспользоваться программой "Шлях" для выезда за границу. Они также могут подать документы о перевозке грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Железнодорожники и моряки.

Для пересечения границы мужчина должен работать на международных рейсах и предоставить вместе со стандартным пакетом документов трудовой договор и письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Пересекать границу эта категория мужчин может только по решению Минмолодьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия или соревнования, или по письму министра об участии этих лиц в соревнованиях.

Мужчины, которые работают в сфере культуры.

Для пересечения границы необходимо иметь разрешение от Минкульта, официальный запрос на выезд, а также приглашение от организатора мероприятия.