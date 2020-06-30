Европейский союз объявил список из 14 стран, жители которых могут свободно въезжать в ЕС. Украины в нем нет. Но украинцы имеют возможность путешествовать в ЕС.

Несмотря на запрет на некритические поездки, ЕС оставил право отдельным категориям попасть в страны Евросоюза. Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС.

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Кто из украинцев может попасть в страны ЕС

В Евросоюзе дали разрешение на въезд для:

дипломатов и сотрудников международных организаций;

граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;

моряков;

высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом;

сезонных работников в сельском хозяйстве;

специалистов в области здравоохранения и по уходу за пожилыми людьми;

работников транспортной сферы, осуществляющих перевозки;

студентов, которые едут на обучение в одну из стран ЕС;

беженцев.

Кроме того, в ЕС могут въезжать украинцы, которые являются членами семей граждан ЕС, или же те, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ.

Какие еще возможности для украинцев попасть в ЕС?

Стоит отметить, что ограничения отменяются не для граждан этих 14 стран, а по месту жительства. Поэтому украинцы, которые живут в этих государствах, которым уже отменили запрет на въезд, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок. Среди них и туризм. Это жители таких стран, как:

Австралия,

Алжир,

Грузия,

Канада,

Китай,

Марокко,

Новая Зеландия,

Южная Корея,

Руанда,

Сербия,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай,

Черногория,

Япония.

Важно! Перечень стран будут пересматривать каждые две недели. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие. Если ситуация с пандемией в Украине улучшится, то есть вероятность, что Европа позволит нашим гражданам въезжать на свою территорию.