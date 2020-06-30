Кто из украинцев может поехать в Евросоюз несмотря на закрытые границы: перечень и требования
Европейский союз объявил список из 14 стран, жители которых могут свободно въезжать в ЕС. Украины в нем нет. Но украинцы имеют возможность путешествовать в ЕС.
Несмотря на запрет на некритические поездки, ЕС оставил право отдельным категориям попасть в страны Евросоюза. Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС.
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Кто из украинцев может попасть в страны ЕС
В Евросоюзе дали разрешение на въезд для:
- дипломатов и сотрудников международных организаций;
- граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;
- моряков;
- высококвалифицированных работников третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом;
- сезонных работников в сельском хозяйстве;
- специалистов в области здравоохранения и по уходу за пожилыми людьми;
- работников транспортной сферы, осуществляющих перевозки;
- студентов, которые едут на обучение в одну из стран ЕС;
- беженцев.
Кроме того, в ЕС могут въезжать украинцы, которые являются членами семей граждан ЕС, или же те, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ.
Какие еще возможности для украинцев попасть в ЕС?
Стоит отметить, что ограничения отменяются не для граждан этих 14 стран, а по месту жительства. Поэтому украинцы, которые живут в этих государствах, которым уже отменили запрет на въезд, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок. Среди них и туризм. Это жители таких стран, как:
- Австралия,
- Алжир,
- Грузия,
- Канада,
- Китай,
- Марокко,
- Новая Зеландия,
- Южная Корея,
- Руанда,
- Сербия,
- Таиланд,
- Тунис,
- Уругвай,
- Черногория,
- Япония.