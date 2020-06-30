Європейський союз оголосив список з 14 країн, жителі яких можуть вільно в'їжджати в ЄС. України в ньому немає. Але українці мають змогу здійснити подорож до ЄС.

Попри заборону на некритичні поїзди, ЄС залишив право для окремих категорій потрапити в країни Євросоюзу. Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.

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Хто з українців може потрапити до країн ЄС

В Євросоюзі дали дозвіл на в'їзд для:

дипломатів та співробітники міжнародних організацій;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряків;

висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном;

сезонних працівників у сільському господарстві;

фахівців в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;

працівників транспортної сфери, які здійснюють перевезення;

студентів, які їдуть на навчання в одну з країн ЄС;

біженців.

Окрім того, в ЄС можуть в'їжджати українці, які є членами родин громадян ЄС, або ж ті, хто має посвідку на проживання у ЄС чи аналогічний документ.

Які є ще можливості для українців потрапити в ЄС?

Варто відзначити, що обмеження скасовуються не для громадян цих 14 країн, а за місцем проживання. Відтак українці, які живуть у цих державах, яким вже скасували заборону на в'їзд, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок. Серед них і туризм. Це мешканці таких країн, як:

Австралія,

Алжир,

Грузія,

Канада,

Китай,

Марокко,

Нова Зеландія,

Південна Корея,

Руанда,

Сербія,

Таїланд,

Туніс,

Уругвай,

Чорногорія,

Японія.