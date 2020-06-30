Хто з українців може поїхати до Євросоюзу попри закриті кордони: перелік та вимоги
Європейський союз оголосив список з 14 країн, жителі яких можуть вільно в'їжджати в ЄС. України в ньому немає. Але українці мають змогу здійснити подорож до ЄС.
Попри заборону на некритичні поїзди, ЄС залишив право для окремих категорій потрапити в країни Євросоюзу. Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.
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Хто з українців може потрапити до країн ЄС
В Євросоюзі дали дозвіл на в'їзд для:
- дипломатів та співробітники міжнародних організацій;
- громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;
- моряків;
- висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном;
- сезонних працівників у сільському господарстві;
- фахівців в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;
- працівників транспортної сфери, які здійснюють перевезення;
- студентів, які їдуть на навчання в одну з країн ЄС;
- біженців.
Окрім того, в ЄС можуть в'їжджати українці, які є членами родин громадян ЄС, або ж ті, хто має посвідку на проживання у ЄС чи аналогічний документ.
Які є ще можливості для українців потрапити в ЄС?
Варто відзначити, що обмеження скасовуються не для громадян цих 14 країн, а за місцем проживання. Відтак українці, які живуть у цих державах, яким вже скасували заборону на в'їзд, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок. Серед них і туризм. Це мешканці таких країн, як:
- Австралія,
- Алжир,
- Грузія,
- Канада,
- Китай,
- Марокко,
- Нова Зеландія,
- Південна Корея,
- Руанда,
- Сербія,
- Таїланд,
- Туніс,
- Уругвай,
- Чорногорія,
- Японія.