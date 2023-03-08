Сейчас на службе в ВСУ находятся более 40 тысяч женщин. Также на фронте служат и депутаты местных советов.
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Депутатки на фронте
Алина Михайлова
Депутат Киевсовета от "Голоса" и парамедик Алина Михайлова на военной службе еще с 2016 года. Она вошла в список выдающихся украинцев возрастом до 30 лет, приближающих нашу победу.
Девушка совмещает военную службу с депутатством в Киевсовете. Кроме того, она занимается адвокацией важных для Киева и Украины вопросов. Михайлова выступила против градостроительной "реформы", отстаивала декоммунизацию и переименование улиц Киева, а также писала о необходимости сохранить Лысую гору, когда продолжались дискуссии о расположении военного мемориального кладбища.
Алина Михайлова / Честно
Именно на фронте она познакомилась со своим парнем Дмитрием Коцюбайлом (позывной Да Винчи), который, к сожалению, погиб в бою 7 марта 2023 года.
Мария Чашка
В мирной жизни Мария Чашка работала в Тернопольском облсовете – была руководителем аппарата администрации, однако сейчас является заместителем командира батальона "Карпатская Сечь" ("Легион Свободы"). Она мама троих детей и директор Тернопольского училища ресторанного дела.
Война для нее началась 8 лет назад, когда на фронт ушел ее сын. Мария также подписала контракт и принялась учиться военному делу. Когда в бою погиб командир, она возглавляла подразделение.
В настоящее время она исполняет обязанности заместителя командира отдельного батальона и несет службу в горячих точках Украины. Собратья говорят, что батальон не расформировали именно благодаря ей.
Мария Чашка / Фото Евгения Каминского
Татьяна Шевченко
Татьяна Шевченко, депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности", также на фронте. Она пришла в военкомат 24 февраля 2022, а сейчас несет службу в составе 103-й бригады ТрО на передовой как санитарная инструктор.
Шевченко рассказала, что работа в ВСУ и работа депутата перекликаются, поскольку на обеих должностях ты служишь украинцам.
Татьяна Шевченко / Эспрессо
Ирина Галай
Депутат Ирина Галай из Закарпатского облсовета также служит. Женщина призналась, что хотела защищать страну еще в 2014, однако тогда ей ответили, что в первую очередь принимают военных с опытом. Во время полномасштабного вторжения она снова пошла в военкомат. В результате она проходит службу в Мукачевской теробороне.
К слову, Ирина – рекордсменка Украины, первая украинская альпинистка, поднявшаяся на две высокие вершины мира – Эверест и К2. В своих соцсетях Галай говорит, что новые вершины будут покоряться только после победы.
Ирина Галай / Газета.юа
Екатерина Ямщикова (Бабич)
Депутат Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова тоже на военной службе. Заметим, что на фронте и ее муж Вадим Ямщиков.
Екатерина выполняет боевые задания в составе медицинского подразделения в горячих точках на востоке Украины. Присягу она приняла в мае 2022 года, однако за этот период времени она дослужилась до временного и.о. начальника медицинской службы батальона во время выполнения боевых заданий. Также она старший медик эвакуационного экипажа и инструктор по тактической медицине.
Екатерина Ямщикова / Фото из фейсбука