"Странный" президент

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что заблокирует прием Швеции и Финляндии на саммите НАТО в Мадриде, если он будет представлять там Хорватию.

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"Как глава государства, представляющего Хорватию на саммите НАТО, я наложу вето на прием, если саммит состоится на таком уровне", – сообщил Миланович журналистам в городе Вуковар в начале мая.

Однако если решения будут приняты в Североатлантическом совете послами НАТО, Миланович сказал, что не уверен, что сможет убедить посла Хорватии принять его позицию, но добавил, что "я буду преследовать греховные души каждого члена парламента, который голосует за милость, как дьявол".

Адекватный премьер

Как прогнозируется, у хорватского парламента, чья правящая консервативная партия ХДС во главе с действующим премьером Андреем Пленковичем имеет незначительное большинство, поддержит заявку Швеции и Финляндии. Единственным препятствием может стать вето президента на самом саммите Североатлантического союза.

Согласно конституции Хорватии, страна является парламентской республикой, у президента нет больших полномочий. Однако он является главнокомандующим вооруженными силами.

Глава правительства Андрей Пленкович и президент Зоран Миланович являются давними политическими оппонентами, представляющими разные политические лагеря.

Напомню, что в январе этого года президент Хорватии Миланович заявил, что Украина не должна быть членом НАТО, объяснив это тем, что "в 2014 году власть в стране изменилась в результате переворота".